Une date de retour pour Ronald Araújo
information fournie par So Foot 17/12/2025 à 19:17

Nouvelle année, nouveau Ronald.

La dernière fois que Ronald Araújo était sur le terrain, ça remonte au 25 novembre . Ce fut une soirée de Ligue des champions particulièrement amère pour lui, avec une expulsion précoce et une cuisante défaite du Barça contre Chelsea.…

JE pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
