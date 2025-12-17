 Aller au contenu principal
Avec un dernier trophée en 2025, le PSG intègre la cour des très grands
information fournie par So Foot 17/12/2025 à 22:00

Le genre de record qui claque.

Sacré en Coupe intercontinentale aux tirs au but contre Flamengo, au terme d’un match très ennuyant mais marqué par les exploits de Matveï Safonov, le PSG égale un record dans le football . Celui du plus grand nombre de titres remportés sur une année civile en Europe. Avec ce sixième trophée de l’année 2025 dans sa besace (après le Trophée des champions, la Coupe de France, la Ligue 1, la Ligue des champions, la Supercoupe de l’UEFA et donc la CI), Paris effectue le même exploit que le FC Barcelone en 2009 , qui était jusque ce 17 décembre le seul club à avoir réalisé cette performance dans l’histoire européenne du football.…

TJ pour SOFOOT.com

