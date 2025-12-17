Safonov arrête quatre pénos et offre la Coupe intercontinentale au PSG
Au terme de 120 minutes d'ennui profond, le PSG s'est adjugé la Coupe intercontinentale aux tirs au but contre Flamengo. Un premier succès pour un club français dans cette compétition ressuscitée, offert en grande partie par Matveï Safonov, auteur de quatre pénos arrêtés pendant la séance fatidique.
PSG 1-1 (2-1 TAB) Flamengo
Buts : Kvaratskhelia (38 e ) pour Paris // Jorginho (61 e ) pour Mengão
Tirs au but réussis : Vitinha, N.Mendes pour le PSG // de la Cruz pour Fla …
Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com
