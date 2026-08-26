Une crue soudaine emporte des villages au Népal et au Tibet, des centaines de disparus

(Actualisé avec bilan des autorités chinoises)

par Gopal Sharma et Liz Lee

Des crues soudaines accompagnées de coulées de boue et de roches ont emporté des villages et provoqué une catastrophe mercredi à la frontière himalayenne entre le Népal et le Tibet chinois.

Côté népalais, on déplore au moins 95 morts selon la police et des centaines de disparus, dont de nombreux touristes.

Les autorités chinoises ont fait état pour leur part d'un premier bilan de 3 morts et 265 disparus à la suite d'une coulée de boue dans la région de Gyirong.

Des vidéos vérifiées par Reuters montrent des dizaines de personnes emportées par les eaux à la frontière. Des maisons, des routes et des installations électriques ont été emportées.

Au moins 384 voyageurs, dont 105 Indiens, 93 Népalais, trois Américains et 12 Britanniques, étaient portés disparus dans la région, a indiqué dans un premier temps l’office du tourisme népalais. Le ministère du Tourisme a par la suite annoncé un bilan de 341 étrangers portés disparus.

Selon les premiers rapports, un séisme dans la région aurait pu déclencher une avalanche et provoquer les inondations, a déclaré mercredi le ministre népalais des Affaires étrangères, Shisir Khanal, devant le Parlement, cité par les médias locaux.

Les régions de Syapru Besi et Timure, dans le district montagneux de Rasuwa, ont été gravement touchées par la brusque montée des eaux et les autorités népalaises ont exhorté les habitants des rives de la rivière Bhote Koshi à se réfugier en hauteur.

Le niveau des eaux était trop élevé pour permettre aux hélicoptères d'atterrir dans les zones touchées du Népal, à Syapru Besi et Timure, ont indiqué les autorités, tout en soulignant le risque de victimes.

UN "BRUIT ASSOURDISSANT"

"Il pourrait y avoir de nombreuses victimes ou d'importants dégâts matériels", a déclaré à Reuters l'administrateur du district, Narendra Pariyar. "Mais je ne peux pas l'affirmer avec certitude pour l'instant."

"Tout s'est passé très vite", a déclaré un témoin de la région, cité par le média Onlinekhabar. "Nous avons entendu un bruit assourdissant, comme celui d'un volcan en éruption. Les gens se sont mis à crier et se sont enfuis."

Les hélicoptères de secours népalais devraient pouvoir atterrir dans les zones touchées une fois les eaux retirées, a précisé le porte-parole de l'armée, Raja Ram Basnet.

Le ministère népalais des Ressources en eau a indiqué que des projets hydroélectriques figuraient parmi les infrastructures endommagées.

Côté chinois, Gyirong Port, une zone de développement frontalière, a été touchée, la coulée de boue coupant les routes, les communications et l'électricité dans la région de Shigatse, près de la frontière avec le Népal.

Le président chinois Xi Jinping a appelé à déployer tous les moyens nécessaires pour rechercher les personnes portées disparues, ainsi qu'à renforcer les systèmes de surveillance et d'alerte précoce afin de prévenir des catastrophes secondaires.

Le Premier ministre népalais Balendra Shah a déclaré que des équipes de secours et d'aide humanitaire, ainsi que la police et l'armée, avaient été dépêchées sur place pour participer aux opérations de secours.

"Des instructions ont été données (…) pour évacuer les personnes vivant dans les zones situées en contrebas vers des lieux plus sûrs", a-t-il déclaré.

La rivière Bhote Koshi prend sa source au Tibet et se jette dans la rivière Trishuli au Népal, qui se jette ensuite en Inde sous le nom de Gandak.

Des crues de la la rivière Bhote Koshi avaient fait neuf morts l'année dernière et 24 disparus, emportant au passage le "pont de l'amitié" reliant le Népal à la Chine.

(Gopal Sharma ; Aftab Ahmed ; Liz Lee et Yukun Zhang; rédigé par Shilpa Jamkhandikar ; version française Etienne Breban et Benoit Van Overstraeten, édité par Jean-Stéphane Brosse)