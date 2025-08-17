Une crue soudaine dans le nord de la Chine fait 9 morts, rapporte Chine Nouvelle

Au moins neuf personnes sont mortes lors d'une crue soudaine dans le nord de la Chine, a rapporté dimanche le média Chine Nouvelle, trois autres étant toujours portées disparues, alors que la mousson continue d'impacter la deuxième économie mondiale.

Les rives du fleuve Jaune traversant les prairies de Mongolie intérieure ont débordé vers 22h00 (14h00 GMT) samedi, selon le média, emportant 13 personnes qui campaient à la périphérie de la ville de Bayannur, un important centre agricole.

Une opération de recherche et de sauvetage impliquant plus de 700 personnes est en cours, rapporte Chine Nouvelle. Une personne a été sauvée.

La Chine subit des conditions météorologiques extrêmes depuis juillet, frappée par des pluies diluviennes plus fortes que d'habitude, la mousson s'étant arrêtée dans le nord et le sud du pays.

Les experts en météorologie associent cette évolution au changement climatique, ce qui met les autorités à l'épreuve alors que des inondations soudaines provoquent le déplacement de milliers de personnes et menacent de pertes économiques de milliards de dollars .

Bayannur est une importante base nationale de production de céréales et d'huile, ainsi qu'un centre d'élevage et d'abattage de moutons.

À l'autre bout du pays, une suspension de trois mois et demi de la pêche dans la province méridionale de Hainan a pris fin samedi, ont rapporté les médias d'État, après que les responsables des affaires agricoles ont ordonné aux navires de se mettre à l'abri dans les ports en raison de la persistance de fortes pluies.

Dans la province du Sichuan (sud-ouest), les intempéries ont tué deux personnes vendredi et en ont blessé trois autres lors d'un festival de la bière dans la ville de Mianzhu, après qu'une poutrelle leur soit tombée dessus, selon un rapport de la police locale daté de samedi.

Le déluge en Mongolie intérieure fait suite à une pluie diluvienne meurtrière à Pékin - à un peu moins de 1.000 km de là - à la fin du mois dernier, qui a tué au moins 44 personnes et forcé l'évacuation de plus de 70.000 résidents.

Le gouvernement central a annoncé la semaine dernière l'octroi de 430 millions de yuans (51,19 millions d'euros) de fonds supplémentaires pour l'aide aux sinistrés, ce qui porte le total des fonds alloués depuis avril à au moins 5,8 milliards de yuans.

(Rédigé par Joe Cash ; version française Kate Entringer)