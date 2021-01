Une courte majorité de Français s'oppose à un confinement strict

L'hypothétique troisième confinement sera-t-il celui de trop pour les Français ? Après celui du printemps et celui de l'automne, le gouvernement pourrait bien décider d'en imposer un autre, au vu de la lente mais constante progression du Covid-19 en France. Un conseil de défense est prévu mercredi 27 janvier en ce sens, alors que Matignon et de nombreux scientifiques plaident pour cette option. Seulement, l'efficacité d'un confinement, comme d'un couvre-feu, repose avant tout sur la façon dont il est respecté. Et selon un récent sondage réalisé par Elabe pour BFM TV, une courte majorité de Français (52 %) se déclare clairement défavorable à un nouveau confinement strict, comme en mars dernier.

En revanche, un peu plus de la moitié des Français (52 % également) sont prêts à se plier à un confinement assoupli, comme celui de novembre dernier et 93 % d'entre eux assurent qu'ils le respecteront. Pourtant, seul un sur deux (50 %) le juge réellement nécessaire.

« Une fracture générationnelle très forte »

Comme l'analyse BFM TV, la perception que se font les Français de cette mesure de sécurité sanitaire s'est considérablement détériorée depuis le début de la crise. Ainsi, 93 % de la population était favorable à l'instauration du premier confinement, le 18 mars. Un chiffre qui avait chuté à 67 % pour le deuxième, le 29 octobre. « Il n'y a plus de consensus autour du confinement, la France est

... Lire la suite sur LePoint.fr