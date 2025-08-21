Une condamnation de Trump pour fraude financière annulée en appel

Une cour d'appel de l'État de New York a annulé jeudi la condamnation de Donald Trump à verser une amende de près d'un demi-milliard de dollars pour avoir exagéré sa fortune afin de tromper des banquiers et obtenir des prêts à des conditions plus favorables.

Le président américain a été condamné en février 2024, alors qu'il n'était pas encore revenu à la Maison blanche, à verser 454,2 millions de dollars (391,25 millions d'euros) après avoir été reconnu responsable de fraude financière.

Le juge Arthur Engoron avait également ordonné à ses fils, Donald Trump Jr. et Eric Trump, de verser chacun près de 4,7 millions de dollars. L'ancien directeur financier de la Trump Organization, Allen Weisselberg, devait quant à lui régler 1,1 million de dollars, intérêts compris.

La décision rendue jeudi a divisé les cinq juges de la cour d'appel de Manhattan. Deux des magistrats ont jugé que l'accusation portée par la procureure Letitia James était légitime mais l'amende excessive et contraire à la Constitution. Deux autres ont également reconnu la légitimité de l'action en justice mais estimé qu'un nouveau procès était nécessaire en raison d'erreurs commises par le juge de première instance. Le cinquième juge a déclaré que l'affaire aurait dû être rejetée.

Donald Trump avait fait appel du jugement rendu par le juge Arthur Engoron dans un tribunal d'État à Manhattan à l'issue d'un procès de trois mois sans jury.

Jeudi, le président américain a revendiqué sur son réseau social Truth une "VICTOIRE TOTALE".

"Je respecte profondément le fait que la Cour ait eu le courage de rejeter cette décision illégale et honteuse", a ajouté le locataire de la Maison blanche.

La procureure Letitia James a fait savoir qu'elle allait déposer un recours devant la plus haute juridiction de l'Etat de New York. "L'histoire ne doit pas oublier que, une fois de plus, un tribunal a statué que le président avait violé la loi, et que notre affaire était fondée", a-t-elle déclaré.

(Reportage Jonathan Stempel à New York, version française Kate Entringer)