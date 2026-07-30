Une compétition boycottée par l'UEFA dès septembre ?

Pressing tout terrain. Alors que l’UEFA a déjà annoncé qu’elle boycottera les prochaines compétitions organisées par la FIFA, la Coupe du monde féminine, qui se déroulera au Brésil du 24 juin au 25 juillet 2027, ne sera pas nécessairement la première que les équipes européennes manqueront .

La Coupe du monde U20 féminine comme première échéance

Alors que Gianni Infantino a laissé jusqu’au 19 septembre aux 211 pays membres de la FIFA pour se prononcer en faveur de son projet d’ouverture des droits commerciaux des Coupes du monde aux capitaux privés, le Mondial U20 féminin doit s’ouvrir deux semaines auparavant, le 5 septembre en Pologne et doit se dérouler jusqu’au 27. Si l’UEFA met ses menaces à exécution dès à présent, il s’agirait donc de la première compétition victime du boycott de l’organisation du football européen .…

LB pour SOFOOT.com