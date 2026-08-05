Une communication claire sur la "fonction de réaction" de la Fed est utile", estime Kashkari

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une référence à Warsh, de nouveaux commentaires de Kashkari et d'informations contextuelles dans les paragraphes 1, 4 à 12)

* Kashkari estime que l'explication des mesures de politique monétaire aide les marchés à interpréter les données sur l'inflation et l'emploi

* Le président de la Fed de Minneapolis distingue la "fonction de réaction" des "indications prospectives" concernant les mesures futures

* Kashkari précise que la fréquence des réunions de politique monétaire est flexible, des séances d’urgence pouvant être organisées en cas de besoin

* Il réitère son appel à la Fed pour qu’elle entame une série de légères hausses des taux d’intérêt afin de contenir l’inflation

par Dan Burns

Communiquer clairement quelle sera la "fonction de réaction" de la Réserve fédérale face à divers scénarios est utile pour le public et les marchés, et cette pratique devrait être poursuivie, a déclaré mercredi le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, dans une critique voilée de la stratégie de communication adoptée par le nouveau directeur de la banque centrale américaine, Kevin Warsh. M. Kashkari, s’exprimant lors d’une interview accordée à CNBC au cours de laquelle il a réitéré son appel à la Fed pour qu’elle entame une série de légères hausses de taux d’intérêt afin de contenir une inflation qui dépasse l’objectif de 2 %fixé par la banque centrale, a déclaré qu’il était utile pour les acteurs du marché et les autres parties prenantes de comprendre comment la Fed était susceptible de réagir à un ensemble donné d’évolutions économiques.

"Je pense qu’il est utile de perpétuer la tradition consistant à expliquer notre fonction de réaction au public, et de laisser ce dernier en tirer ses propres conclusions", a-t-il déclaré. M. Kashkari et d’autres responsables de la banque centrale américaine tels que le gouverneur de la Fed Christopher Waller, soutiennent que les descriptions publiques de la fonction de réaction se distinguent de ce que l’on appelle les "indications prospectives" (forward guidance), que M. Warsh s’efforce activement d’éviter. Les premières permettent aux marchés — qui assurent en grande partie la transmission de la politique de la Fed à l’économie — de mieux comprendre comment les responsables sont susceptibles d’interpréter et de réagir aux évolutions concernant l’inflation, l’emploi et l’économie dans son ensemble. Ces dernières — les "orientations prospectives" — constituent une feuille de route plus précise des mesures futures, que la plupart des responsables de la Fed s’accordent désormais à considérer comme un outil qu’il vaut mieux réserver aux situations d’urgence.

Warsh, qui a personnellement cessé de fournir toute forme d’orientation prospective sur les actions à venir de la Fed et a veillé à leur suppression des déclarations de politique monétaire, a mis en place cinq groupes de travail chargés d’étudier les moyens par lesquels la banque centrale pourrait repenser la conduite de sa politique, dont un dédié à ses stratégies de communication.

Il a demandé à ces groupes de travail de présenter leurs recommandations d’ici fin 2026, mais a indiqué qu’il pourrait commencer à recueillir des rapports intermédiaires dès ce mois-ci .

L'OBJECTIF: RAMENER L'INFLATION À L'OBJECTIF DE 2 % Interrogé sur un article selon lequel M. Warsh aurait également évoqué l’idée de réduire le nombre de réunions de politique monétaire de la Fed prévues chaque année, M. Kashkari a déclaré qu’il n’avait pas d’avis tranché sur la question. La Fed tient huit réunions programmées par an depuis 1981, le président de la banque centrale étant habilité à convoquer des réunions ad hoc ou d’urgence en cas de circonstances exceptionnelles ou de crises, telles que la pandémie de COVID-19.

"Je ne pense pas qu’il y ait de chiffre magique, que ce soit huit, dix ou six", a déclaré M. Kashkari. "Vous savez, nous avons toujours la possibilité de convoquer des réunions d’urgence si des événements surviennent, mais c’est un événement majeur lorsque le FOMC (Comité fédéral de l’open market) convoque une réunion d’urgence. Cela envoie vraiment le signal que quelque chose nous préoccupe. Et donc… je reste ouvert à cette idée."

M. Kashkari a exprimé son désaccord lors de la réunion de la semaine dernière consacrée à la fixation des taux, au cours de laquelle la Fed a choisi de maintenir son taux directeur inchangé dans une fourchette comprise entre 3,50 % et 3,75 %, affirmant qu’il aurait préféré une hausse d’un quart de point de pourcentage.

Vendredi, il a publié un court essai dans lequel il appelait la Fed à entamer une série de légères hausses afin de contenir l’inflation, qui, selon lui, a été alimentée à la fois par une série de chocs d’offre — la guerre en Iran étant le plus récent — et par une demande excédentaire dans certains secteurs liés au boom des investissements dans les technologies d’intelligence artificielle.

"Mon objectif n’est pas de ralentir l’économie", a déclaré Kashkari. "L’objectif est de ramener l’inflation à notre objectif de 2 %."

"Nous disposons d’un seul outil", a-t-il ajouté. "Je ne pense pas que l’inflation que nous avons connue soit principalement due à la croissance économique et à une demande robuste. Je pense qu’elle résulte en grande partie de ces chocs d’offre successifs. Il y a certes une composante liée à la demande qui s’y ajoute, mais il n’en reste pas moins que c’est le rôle de la Fed de ramener l’inflation à notre objectif de 2 %."