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Une collision entre deux trains fait cinq blessés graves au Danemark
information fournie par AFP 23/04/2026 à 11:48

Des secouristes sur le site d'une collision entre deux trains entre les villes de Hillerod et de Kagerup, au nord de Copenhague, le 23 avril 2026 au Danemark ( Ritzau Scanpix / Steven Knap )

Des secouristes sur le site d'une collision entre deux trains entre les villes de Hillerod et de Kagerup, au nord de Copenhague, le 23 avril 2026 au Danemark ( Ritzau Scanpix / Steven Knap )

Deux trains régionaux sont entrés en collision jeudi matin au Danemark, à une quarantaine de kilomètres au nord de Copenhague, faisant 17 blessés dont cinq dans un "état critique".

La police a indiqué ne pas être en mesure de donner les raisons de cet accident, survenu dans une zone boisée au nord de la ville d'Hillerød, en direction de la station de Kagerup.

"Dix-sept personnes au total ont été blessées. Parmi elles, cinq sont considérées comme étant dans un état critique sur les lieux de l'accident. La situation évolue bien sûr et peut changer", a déclaré le médecin chef des services d'urgence de la région de Copenhague, Anders Damm-Hejmdal, lors d'une conférence de presse.

"Imaginez deux trains qui entrent en collision. Cela provoque toutes sortes de blessures, les gens sont projetés dans tous les sens", a-t-il ajouté.

Deux trains entrés en collision entre les villes de Hillerod et de Kagerup, au nord de Copenhague, le 23 avril 2026 au Danemark ( Ritzau Scanpix / Steven Knap )

Deux trains entrés en collision entre les villes de Hillerod et de Kagerup, au nord de Copenhague, le 23 avril 2026 au Danemark ( Ritzau Scanpix / Steven Knap )

La police locale a précisé de son côté avoir reçu l'alerte à 06H29 (04H29 GMT).

Cette collision frontale a provoqué de gros dégâts à l'avant des deux rames, les cabines étant entièrement déformées et écrasées sous l'impact, et les pare-brises et vitres complètement disloqués, selon une journaliste de l'AFP sur place et les images des médias locaux.

Les deux trains transportaient au total 38 passagers. L'ensemble des blessés ont pu être transportés vers les hôpitaux de la région et les services de secours avaient achevé leur travail en milieu de matinée.

La commune de Hillerød a mis en place un service d'assistance pour accueillir les personnes indemnes et leurs proches.

- Evacués -

Des investigations techniques sont en cours sur place par la police et le périmètre a été sécurisé.

"Nous menons actuellement de nombreux actes d'enquête. Nous sommes en train de rassembler les informations nécessaires sur le déroulement des faits. Il y a donc actuellement, et il y aura encore pendant un certain temps, de nombreuses enquêtes" pour tenter d'y voir plus clair, a dit Morten Kaare Pedersen, le responsable de la police de la région, lors de la conférence de presse.

Des secouristes sur le site d'une collision entre deux trains entre les villes de Hillerod et de Kagerup, au nord de Copenhague, le 23 avril 2026 au Danemark ( Ritzau Scanpix / Steven Knap )

Des secouristes sur le site d'une collision entre deux trains entre les villes de Hillerod et de Kagerup, au nord de Copenhague, le 23 avril 2026 au Danemark ( Ritzau Scanpix / Steven Knap )

"Je suis profondément bouleversée et choquée, et mes pensées vont à toutes les personnes concernées", a dit Trine Egetved, la maire de la commune limitrophe de Gribskov, sur X.

Ce train "est emprunté par de nombreux habitants de Gribskov, des employés et des élèves. Les services d'urgence travaillent d'arrache-pied, et nous essayons, au niveau central, de nous faire une idée précise de ce qui s'est passé et de veiller à ce que chacun reçoive l'aide dont il a besoin", a assuré Mme Egetved.

Les accidents ferroviaires sont rares au Danemark mais en 2019, une collision impliquant un train de voyageurs avait fait 8 morts et 16 blessés.

En août 2025, une personne est morte après la collision entre un train et un véhicule agricole.

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