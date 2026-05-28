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Ali Abdi sera-t-il là contre Saint-Étienne ? L'OGC Nice laisse planer le doute
information fournie par So Foot 28/05/2026 à 22:53

Ali Abdi sera-t-il là contre Saint-Étienne ? L'OGC Nice laisse planer le doute

Ali Abdi sera-t-il là contre Saint-Étienne ? L'OGC Nice laisse planer le doute

Alors, on a le fin mot de cette histoire ou toujours pas ? « Il s’est envolé » , a simplement lâché Claude Puel en conférence de presse, jeudi, à propos d’Ali Abdi. Le défenseur a en effet quitté le groupe de l’OGC Nice pour se rendre en Tunisie avant la Mondial 2026, snobant ainsi le barrage d’accession retour face à l’AS Saint-Étienne .

Déserteur ? Pas vraiment. Le club azuréen a publié un long communiqué, ce jeudi soir, pour mettre les points sur les i. « Le club avait engagé des discussions avec la Fédération tunisienne afin de permettre au joueur de disputer les deux matchs de barrage avec le Gym. Un accord n’a finalement pas pu être trouvé dans un calendrier rendu extrêmement complexe par les dates FIFA » , a assuré l’OGC Nice, remerciant son joueur d’avoir tout fait pour participer au match aller. Dans le même temps, le club a volé au secours du latéral gauche, « victime d’un déferlement de menaces sur les réseaux sociaux » .…

EL pour SOFOOT.com

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