Une augmentation des émissions de dette commune nécessite une discipline budgétaire - Lane (BCE)

L'illustration montre des billets en euros.
L'extension de l'émission de dette publique commune au sein de l'Union européenne (UE) nécessite une confiance politique entre les gouvernements et une discipline budgétaire au niveau national, a déclaré mercredi Philip Lane, chef économiste de la Banque centrale européenne (BCE).
Le débat de longue date sur une dette commune est revenu sur le devant de la scène alors que les gouvernements du bloc cherchent à lever des fonds pour financer l'augmentation des dépenses militaires et tentent de renforcer le rôle international de l'euro dans un contexte de relations plus tendues avec les États-Unis de Donald Trump.
Philip Lane a passé en revue les options sur la table, du recours à l'emprunt conjoint pour financer les dépenses de défense à l'affectation des recettes fiscales nationales au remboursement de la dette commune, en précisant que toute initiative nécessiterait une rigueur budgétaire.
"La poursuite de l'augmentation du stock de dette commune en Europe dépend en fin de compte d'une volonté politique suffisante et d'une confiance mutuelle", a-t-il déclaré dans un discours.
"Une augmentation de la dette commune renforce l'importance de la discipline budgétaire au niveau national", a-t-il ajouté.
L'UE a utilisé des obligations émises conjointement pour financer une facilité de prêts et de subventions de 750 milliards d'euros pendant la pandémie de COVID-19, mais s'est abstenue d'adopter des obligations communes permanentes, laissant ainsi sans solution les divergences politiques entre les pays créanciers et les pays débiteurs du bloc.
(Francesco Canepa ; version française Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)
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