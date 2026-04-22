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Une augmentation des émissions de dette commune nécessite une discipline budgétaire - Lane (BCE)
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 10:56

L'illustration montre des billets en euros.

L'illustration montre des billets en euros.

L'extension de l'émission ‌de dette publique commune au sein de l'Union européenne (UE) nécessite ​une confiance politique entre les gouvernements et une discipline budgétaire au niveau national, a déclaré mercredi Philip Lane, chef économiste ​de la Banque centrale européenne (BCE).

Le débat de longue date sur une dette commune ​est revenu sur le devant ⁠de la scène alors que les gouvernements du bloc cherchent ‌à lever des fonds pour financer l'augmentation des dépenses militaires et tentent de renforcer le rôle ​international de l'euro ‌dans un contexte de relations plus tendues avec ⁠les États-Unis de Donald Trump.

Philip Lane a passé en revue les options sur la table, du recours à l'emprunt conjoint ⁠pour financer les ‌dépenses de défense à l'affectation des recettes fiscales ⁠nationales au remboursement de la dette commune, en précisant ‌que toute initiative nécessiterait une rigueur budgétaire.

"La poursuite ⁠de l'augmentation du stock de dette commune en ⁠Europe dépend en ‌fin de compte d'une volonté politique suffisante et d'une confiance mutuelle", ​a-t-il déclaré dans un ‌discours.

"Une augmentation de la dette commune renforce l'importance de la discipline budgétaire au niveau ​national", a-t-il ajouté.

L'UE a utilisé des obligations émises conjointement pour financer une facilité de prêts et de ⁠subventions de 750 milliards d'euros pendant la pandémie de COVID-19, mais s'est abstenue d'adopter des obligations communes permanentes, laissant ainsi sans solution les divergences politiques entre les pays créanciers et les pays débiteurs du bloc.

(Francesco Canepa ; version française Diana Mandiá, édité ​par Augustin Turpin)

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5 commentaires

  • 11:54

    Moi je n aurai pas confiance dans la politique de la France si j étais allemand ou Italien...nous sommes avec des politiques très irresponsables sur la dette...puisque celle-ci continue augmenter inexorablement...

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