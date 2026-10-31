Une attaque ukrainienne dans la région russe de Briansk fait deux morts - gouverneur

Deux personnes ont été tuées et cinq autres blessées dans une attaque de drone ukrainien qui a touché un logement dans la localité de Klimovo, dans la région russe de Briansk, a déclaré samedi le gouverneur régional.

Les forces russes ont détruit 29 drones ukrainiens au-dessus de cette région au cours des dernières 24 heures, a-t-il précisé.

(Anton Kolodyazhnyy; version française Claude Chendjou)