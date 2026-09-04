Une attaque russe a frappé le QG du service de sécurité ukrainien à Kyiv-Zelensky

Une attaque de drone russe a frappé vendredi le quartier général du Service de sécurité ukrainien (SBU), dans le centre de Kyiv, a annoncé le président ukrainien Volodimir Zelensky sur la plateforme X.
Cette attaque a fait cinq blessés, a précisé pour sa part le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, dans un message publié sur l'application de messagerie Telegram.
(Yuliia Dysa, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Benjamin Mallet)
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