Une attaque russe a frappé le QG du service de sécurité ukrainien à Kyiv-Zelensky

Une attaque de drone russe a frappé vendredi le quartier général du Service de sécurité ukrainien (SBU), dans le centre de Kyiv, a annoncé le président ukrainien Volodimir Zelensky sur la plateforme X.

Cette attaque a fait cinq blessés, a précisé pour sa part le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, dans un message publié sur l'application de messagerie Telegram.

(Yuliia Dysa, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Benjamin Mallet)