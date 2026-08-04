Un vraquier touché dans le détroit d'Ormuz, un marin porté disparu

(Actualisé avec opération de sauvetage, contexte)

Un navire de commerce a été touché mardi par un projectile non identifié alors qu'il traversait le détroit d'Ormuz près des côtes omanaises, a-t-on appris de sources proches de la sécurité maritime.

L'équipage du cargo, le Minoan Pioneer, un vraquier battant pavillon libérien exploité par l'armateur grec Modion Maritime Management, a entrepris de quitter le navire et un marin est porté disparu, ont précisé ces sources.

"Le projectile aurait touché la salle des machines et un incendie s'est déclaré dans les quartiers d'habitation. L'équipage lutte contre les flammes et a besoin de renforts. Le troisième mécanicien est porté disparu", a déclaré de son côté la société Vanguard spécialisée dans la gestion des risques maritimes.

L'armateur grec n'a pas donné suite dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Une opération de sauvetage a été lancée et un remorqueur équipé de matériel anti-incendie se rendait sur place, a dit l'une des sources. La plupart des membres d'équipage ont pris place à bord d'un canot de sauvetage et sont en sécurité, a-t-elle ajouté.

Le trafic maritime demeure très limité dans le détroit d'Ormuz, par où transitait 20% du pétrole et gaz naturel liquéfié mondial avant la guerre déclenchée contre l'Iran par les Etats-Unis et Israël le 28 février dernier.

Selon les données du site Kpler de suivi du trafic, seuls trois pétroliers et trois vraquiers ont franchi lundi le bras de mer reliant le golfe Persique au golfe d'Oman.

Le dernier navire pris pour cible dans le détroit était un méthanier, endommagé le 31 juillet dernier au large de la côte d'Oman, selon les données de l'Organisation maritime internationale, l'agence spécialisée des Nations unies.

(Jonathan Saul et Renee Maltezou, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Sophie Louet)