 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un vraquier touché dans le détroit d'Ormuz, un marin porté disparu
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 13:13
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

(Actualisé avec opération de sauvetage, contexte)

Un navire de commerce a été touché mardi par un projectile non identifié alors qu'il traversait le détroit d'Ormuz près des côtes omanaises, a-t-on appris de sources proches de la sécurité maritime.

L'équipage du cargo, le Minoan Pioneer, un vraquier battant pavillon libérien exploité par l'armateur grec Modion Maritime Management, a entrepris de quitter le navire et un marin est porté disparu, ont précisé ces sources.

"Le projectile aurait touché la salle des machines et un incendie s'est déclaré dans les quartiers d'habitation. L'équipage lutte contre les flammes et a besoin de renforts. Le troisième mécanicien est porté disparu", a déclaré de son côté la société Vanguard spécialisée dans la gestion des risques maritimes.

L'armateur grec n'a pas donné suite dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Une opération de sauvetage a été lancée et un remorqueur équipé de matériel anti-incendie se rendait sur place, a dit l'une des sources. La plupart des membres d'équipage ont pris place à bord d'un canot de sauvetage et sont en sécurité, a-t-elle ajouté.

Le trafic maritime demeure très limité dans le détroit d'Ormuz, par où transitait 20% du pétrole et gaz naturel liquéfié mondial avant la guerre déclenchée contre l'Iran par les Etats-Unis et Israël le 28 février dernier.

Selon les données du site Kpler de suivi du trafic, seuls trois pétroliers et trois vraquiers ont franchi lundi le bras de mer reliant le golfe Persique au golfe d'Oman.

Le dernier navire pris pour cible dans le détroit était un méthanier, endommagé le 31 juillet dernier au large de la côte d'Oman, selon les données de l'Organisation maritime internationale, l'agence spécialisée des Nations unies.

(Jonathan Saul et Renee Maltezou, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Sophie Louet)

Proche orient
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un pompier tente d'éteindre un feu qui fait rage dans la région de Megara, au nord-ouest d'Athènes, le 3 août 2026. ( AFP / Aris Oikonomou )
    Grèce: les pompiers toujours mobilisés contre les flammes au nord-ouest d'Athènes
    information fournie par AFP 04.08.2026 13:42 

    Les pompiers grecs continuent mardi de lutter contre l'incendie qui fait rage depuis vendredi au nord-ouest d'Athènes, en s'efforçant de garder "la situation sous contrôle", a indiqué mardi leur porte-parole. "Nous sommes sur le terrain pour le cinquième jour consécutif ... Lire la suite

  • ( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )
    Pfizer en perte nette au 2T à cause de dépréciations d'actifs
    information fournie par Boursorama avec AFP 04.08.2026 13:38 

    Le groupe pharmaceutique américain Pfizer a annoncé mardi une perte nette au deuxième trimestre, du fait d'une charge pour dépréciations d'actifs de 4,3 milliards de dollars liée, surtout, à des essais cliniques décevants en oncologie. Entre avril et juin, le chiffre ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street- (actualisé)
    information fournie par Reuters 04.08.2026 13:31 

    (Actualisé avec contrats à terme sur indices, résultats du jour, changements de recommandation, cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,70% ... Lire la suite

  • Trump affirme que des discussions ont lieu "en ce moment même" avec l'Iran
    Trump affirme que des discussions ont lieu "en ce moment même" avec l'Iran
    information fournie par AFP Video 04.08.2026 13:29 

    Donald Trump a affirmé lundi que des négociations avec l'Iran avaient lieu "en ce moment même", malgré le démenti de Téhéran peu auparavant, le président américain affirmant que ces discussions représentaient "la dernière chance" pour le pays d'obtenir un bon accord. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank