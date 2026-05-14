« Un viol de mon âme » : Raymond Domenech furieux contre les réalisateurs du documentaire sur Knysna 2010

Les démons sont bien de retour. Dans le documentaire Netflix consacré au scandale Knysna lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, où toute l’équipe de France s’était alors embrasé, une partie du journal intime de Raymond Domenech a été dévoilé. Ce jeudi matin, l’intéressé partage son ressenti : ça ne lui a PAS du tout plus. « 16 ans après, cela devait être le documentaire de l’explication, de la réflexion et de l’analyse posée. Ce fut un réquisitoire extrêmement voilent contre ma personne. (…) Ce fut un film totalement à charge et d’une partialité nauséabonde » , a réagi l’ancien sélectionneur des Bleus sur X.

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TJ pour SOFOOT.com