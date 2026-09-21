Un typhon s'approche de l'est du Japon, le pays en alerte

Un typhon puissant s'approche lundi de la côte pacifique du Japon, entraînant des pluies torrentielles, des vents violents et un risque accru de glissements de terrain dans la région du Kanto et dans d'autres parties de l'est du Japon, selon l'agence météorologique.

L'Agence météorologique japonaise (JMA) a averti que les conditions pourraient se détériorer rapidement, le typhon Dujuan devant passer à proximité de la région métropolitaine de Tokyo dans le courant de la journée.

De fortes pluies se sont déjà abattues sur les îles Izu et certaines parties de la côte pacifique du Japon.

Le typhon a un impact sur les Jeux asiatiques, qui se déroulent dans la préfecture d'Aichi, au centre du Japon, les organisateurs ayant reporté à mardi les épreuves de concours complet équestre en raison de l'approche du typhon.

Le départ de la Première ministre Sanae Takaichi pour New York, où elle doit assister à l'Assemblée générale des Nations unies, a été retardé de quatre heures en raison de la tempête, le gouvernement a indiqué qu'elle quitterait désormais Tokyo à 23h00 (heure locale, 15h00 GMT).

Le typhon Dujuan survient dans un contexte marqué par une année de phénomènes météorologiques extrêmes à travers le monde, provoqués ou accentués par le changement climatique.

(Makiko Yamazaki, Version française Benoit Van Overstraeten)