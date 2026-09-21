 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un typhon s'approche de l'est du Japon, le pays en alerte
information fournie par Reuters 21/09/2026 à 10:24
Ajouter Boursorama à vos sources

Un typhon puissant s'approche lundi de la côte pacifique du Japon, entraînant des pluies torrentielles, des vents violents et un risque accru de glissements de terrain dans la région du Kanto et dans d'autres parties de l'est du Japon, selon l'agence météorologique.

L'Agence météorologique japonaise (JMA) a averti que les conditions pourraient se détériorer rapidement, le typhon Dujuan devant passer à proximité de la région métropolitaine de Tokyo dans le courant de la journée.

De fortes pluies se sont déjà abattues sur les îles Izu et certaines parties de la côte pacifique du Japon.

Le typhon a un impact sur les Jeux asiatiques, qui se déroulent dans la préfecture d'Aichi, au centre du Japon, les organisateurs ayant reporté à mardi les épreuves de concours complet équestre en raison de l'approche du typhon.

Le départ de la Première ministre Sanae Takaichi pour New York, où elle doit assister à l'Assemblée générale des Nations unies, a été retardé de quatre heures en raison de la tempête, le gouvernement a indiqué qu'elle quitterait désormais Tokyo à 23h00 (heure locale, 15h00 GMT).

Le typhon Dujuan survient dans un contexte marqué par une année de phénomènes météorologiques extrêmes à travers le monde, provoqués ou accentués par le changement climatique.

(Makiko Yamazaki, Version française Benoit Van Overstraeten)

Environnement
Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le chancelier allemand et chef de l'Union chrétienne-démocrate (CDU), Friedrich Merz, lors d'une conférence de presse, au lendemain des élections régionales à Berlin et au Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, le 21 septembre 2026 ( AFP / Jens SCHLUETER )
    Face aux extrêmes, Merz érige sa coalition en rempart démocratique
    information fournie par AFP 21.09.2026 21:51 

    Fragilisé par des revers électoraux face à l'extrême droite et la gauche radicale, le chancelier Friedrich Merz a promis lundi le maintien de son gouvernement avec les sociaux-démocrates, estimant qu'il en allait de "l'avenir démocratique" de l'Allemagne. A la ... Lire la suite

  • Une journaliste de CNN en duplex près de la Maison Blanche, à Washington, le 19 septembre 2026 ( AFP / Jim WATSON )
    Les médias américains organisent la riposte face à Trump
    information fournie par AFP 21.09.2026 21:49 

    Les grandes chaînes de télévision américaines et les photographes de plusieurs médias dont l'AFP ont fait bloc lundi autour de CNN, qui a saisi la justice, tout comme MS NOW et Politico, après la décision de Donald Trump d'interdire à ces trois médias l'accès à ... Lire la suite

  • Un international marocain prend sa retraite
    Un international marocain prend sa retraite
    information fournie par So Foot 21.09.2026 21:47 

    Il aurait pu être technicien dans le nucléaire, il a préféré devenir artilleur. À 39 ans, Khalid Boutaïb a annoncé prendre sa retraite après plus de 200 matchs au niveau professionnel et des buts à la pelle. Avant de porter le maillot du Gazélec Ajaccio en Ligue ... Lire la suite

  • Les Bleus déjà sous le charme de Zidane
    Les Bleus déjà sous le charme de Zidane
    information fournie par So Foot 21.09.2026 21:22 

    Zinédine Zidane a troqué le costume d’agent secret pour le survêt de l’équipe de France. Force est de constater qu’il brille même avec les logos du Crédit Agricole et d’Orange floqués sur le ventre. Pour sa première séance d’entraînement en tant que sélectionneur ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank