Un trophée de la Coupe du monde 1998 enterré quelque part en France

Vingt-huit ans après le doublé de Zizou et le but de Petit, la finale face au Brésil est gravée dans les mémoires de toute une génération. Des célébrations qui auront duré toute une nuit, voire plus, et des images à ne plus les compter des Bleus avec un trophée qui rayonne des mille feux. Mais d’ailleurs où est-il ? Originaire des Yvelines, Robert Berly a décidé d’organiser une chasse au trésor dans toute la France pour retrouver une réplique du Graal, enterrée quelque part dans l’Hexagone.

Mission France 98

La quête organisée par l’Yvelinois est pensée pour tous les passionnés de football de 7 à 77 ans , tout comme la maladie d’amour… Le lancement de Mission France 98 est prévu pour le 11 juin . Une expérience totalement gratuite, où différents thèmes tels que l’histoire, le patrimoine, la musique et les arts seront abordés au fil des étapes.…

EM pour SOFOOT.com