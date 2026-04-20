G20: de nouvelles discussions à venir sur la sécurité alimentaire, annonce le Trésor américain

Le département américain du Trésor a annoncé lundi que les ministres des Finances du G20 allaient continuer à discuter de la manière de réduire les effets de la guerre en Iran sur la sécurité alimentaire, alors que la chaîne d'approvisionnement en engrais est concernée.

( AFP / STRINGER )

Les Etats-Unis président cette année les réunions du G20 et cette déclaration intervient alors que la plupart des ministres des Finances du groupe informel se sont rencontrés mercredi, en marge des réunions de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale.

Aucun communiqué commun n'a été publié à l'issue de la réunion.

"De nombreux membres ont soulevé l'importance de maintenir les chaînes d'approvisionnement en aliments et engrais, en particulier à destination des pays vulnérables et à faible revenu, en ne mettant pas en place d'interdiction ou de limites à l'exportation d'engrais", a pointé la déclaration, publiée plusieurs jours après la rencontre.

Les Etats-Unis se sont engagés à "tenir de nouvelles discussions sur le sujet dans les prochaines semaines".

Le déclenchement de la guerre en Iran, après l'attaque conjointe par les Etats-Unis et Israël fin février, a fortement perturbé les livraisons de gaz et de pétrole, dont près de 20% de la consommation mondiale provient de la région.

Près du tiers des engrais utilisés dans le monde transitent également via le détroit d'Ormuz, fermé de nombreuses semaines après le déclenchement des hostilités, ainsi qu'un certain nombre des matières premières nécessaires à leur fabrication, tels que l'hélium, l'ammoniac ou le dioxyde de carbone (CO2).

Parmi les propositions, "de nombreux membres ont souligné l'importance d'une production d'engrais diversifiée afin de protéger les plus pauvres de potentielles ruptures dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire", a ajouté la déclaration.

Fin mars, l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a averti que les perturbations des approvisionnements en engrais depuis le début de la guerre au Moyen-Orient faisaient peser une double menace sur la sécurité alimentaire mondiale, à travers la disponibilité et les prix.

Le blocage du détroit d'Ormuz a perturbé les approvisionnements en engrais, qui sont essentiels pour l'agriculture mondiale, étant donné qu'environ un tiers de leurs exportations mondiales passent normalement par cette voie navigable, selon l'OMC.

Selon le FMI, environ 45 millions de personnes risques de plonger en situation d'insécurité alimentaire à cause des conséquences du conflit en Iran sur les livraisons d'engrais et d'énergie.