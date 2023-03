Un « trimestre anti-inflation » dans les supermarchés

Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a annoncé lundi le lancement d'un « trimestre anti-inflation », issu d'un accord avec les distributeurs qui se sont engagés à proposer les prix « les plus bas possible » jusqu'en juin sur une sélection de produits. Le dispositif, financé grâce aux marges des distributeurs, leur coûtera « plusieurs centaines de millions d'euros » et le gouvernement compte en outre déployer dans les prochains mois un « chèque alimentaire » pour les ménages les plus modestes, a-t-il ajouté.

Pressées d'agir pour freiner l'envolée des prix, les enseignes de la grande distribution ont multiplié dimanche les annonces de modération de prix. Sans attendre de projet gouvernemental, Système U avait été dès début février la première enseigne à lancer son propre panier de « 150 produits à prix coûtant » pour « une durée indéterminée », se contentant de la marge minimale prévue par la loi pour ces articles. Ce week-end, Carrefour, Intermarché et Monoprix lui ont emboîté le pas.

Les dispositifs de la grande distribution

Carrefour a annoncé au JDD qu'il allait lancer mi-mars son propre « panier anti-inflation », composé de 200 produits vendus en moyenne deux euros et « à prix bloqués » jusqu'à mi-juin. Il concerne 100 produits « du quotidien » et 100 autres labellisés « sains » avec un Nutri-score A et B commercialisés sous les marques Carrefour et

