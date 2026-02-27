 Aller au contenu principal
Un tramway déraille dans le centre de Milan, deux morts et environ 40 blessées
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 19:02

(Actualisé avec bilan)

Deux personnes ont été tuées et environ 40 autres blessées vendredi lorsqu'un tramway a déraillé dans le centre de Milan, a déclaré un porte-parole des pompiers locaux.

Le tramway, l’un des modèles les plus récents en circulation à Milan, est sorti des rails dans la rue Vittorio Veneto, l’un des principaux axes du centre-ville, et a percuté la vitrine d’un magasin, a indiqué le porte-parole, Vittorio Di Giacomo, à Reuters.

Les services d’urgence locaux ont précisé que 13 ambulances étaient présentes sur les lieux.

Des équipes de protection civile ont installé une tente pour venir en aide aux blessés, selon un témoin de Reuters.

La société de transports publics milanaise, ATM, a déclaré dans un communiqué être "profondément choquée" par l’accident, a exprimé sa sympathie à toutes les personnes touchées et a indiqué qu’elle collaborait avec les autorités judiciaires afin de comprendre les causes de l'accident.

(Reportage Daniele Mascolo, rédigé par Elvira Pollina, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

