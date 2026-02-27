Un tramway déraille dans le centre de Milan, deux morts et environ 40 blessées

(Actualisé avec bilan)

Deux personnes ont été tuées et environ 40 autres blessées vendredi lorsqu'un tramway a déraillé dans le centre de Milan, a déclaré un porte-parole des pompiers locaux.

Le tramway, l’un des modèles les plus récents en circulation à Milan, est sorti des rails dans la rue Vittorio Veneto, l’un des principaux axes du centre-ville, et a percuté la vitrine d’un magasin, a indiqué le porte-parole, Vittorio Di Giacomo, à Reuters.

Les services d’urgence locaux ont précisé que 13 ambulances étaient présentes sur les lieux.

Des équipes de protection civile ont installé une tente pour venir en aide aux blessés, selon un témoin de Reuters.

La société de transports publics milanaise, ATM, a déclaré dans un communiqué être "profondément choquée" par l’accident, a exprimé sa sympathie à toutes les personnes touchées et a indiqué qu’elle collaborait avec les autorités judiciaires afin de comprendre les causes de l'accident.

(Reportage Daniele Mascolo, rédigé par Elvira Pollina, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)