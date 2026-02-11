Ukraine: une famille avec trois jeunes enfants décimée par une frappe russe

Photographie publiée par les services de secours ukrainiens montrant des pompiers luttant contre un incendie après une frappe de drone russe qui a tué un père et ses trois enfants dans une maison à Bogodoukhiv le 11 février 2026 ( Ukrainian State Emergency Service / Handout )

Une frappe russe de drone sur la région de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, a décimé une famille, tuant un père et ses trois jeunes enfants, a annoncé tôt mercredi le parquet régional.

"Deux petits garçons d'un an et une petite fille de deux ans sont morts" dans cette frappe, qui a touché un pavillon d'habitation de la localité de Bogodoukhiv, près de la frontière russe, a indiqué cette source.

Leur père, âgé de 34 ans, qui se trouvait avec les enfants, a aussi été tué.

Une femme, identifiée par les procureurs comme étant la mère des enfants, enceinte de huit mois, a été blessée dans l'explosion et a subi "un traumatisme crânien, un traumatisme acoustique et des brûlures", ont précisé les procureurs dans un communiqué sur Telegram.

"À la suite de la frappe, la maison a été complètement détruite et a pris feu, et la famille s’est retrouvée piégée sous les décombres", ont expliqué les procureurs.

Bogodoukhiv se trouve dans la région de Kharkiv, où les forces russes ont récemment intensifié leurs attaques contre les infrastructures de transport et d’énergie.

Lundi, une femme et un enfant de 10 ans avaient déjà été tués par une frappe sur la même localité.

Le bureau du procureur régional a indiqué avoir ouvert une enquête préliminaire "pour crime de guerre ayant entraîné la mort de civils".

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé mercredi des frappes russes qui "sapent la confiance dans tout ce qui est fait politiquement pour mettre fin à cette guerre".

Il a affirmé qu'une personne avait été tuée et six autres blessées par des frappes russes nocturnes dans la région de Soumy (nord-est), et qu'un hôpital de la région de Zaporijjia (sud) avait également été visé par un drone.

Des responsables ukrainiens et russes ont récemment mené des pourparlers, sous médiation américaine, à Abou Dhabi visant à mettre fin à l'invasion de Moscou, menée depuis bientôt quatre ans.

Les deux parties ont procédé à un échange de prisonniers la semaine dernière mais un accord pour mettre fin à une guerre semble encore lointain.

Moscou mène quotidiennement des frappes sur l'Ukraine, tuant régulièrement des civils.

Selon un rapport de la mission de surveillance des droits de l'homme de l'ONU en Ukraine (HRMMU) publié début janvier, près de 15.000 civils ukrainiens ont été tués et 40.600 blessés depuis le début de l'invasion russe le 24 février 2022.