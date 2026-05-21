Un tirage au sort qualifie l'Algérie en quarts de finale de la CAN U17
Le destin a frappé comme en 2015. L’Algérie a validé son ticket pour les quarts de finale de la CAN U17 2026, malgré sa défaite contre le Sénégal (2-1) lors du dernier match de poules, ce mercredi. Les Petits Verts ont obtenu cette qualification grâce… à un tirage au sort .
Le sort s’est chargé de tout
Deuxième ex-aequo du groupe D avec le Ghana (quatre points), la sélection algérienne compte le même nombre de buts marqués et encaissés que son rival . Dans ce cas, le règlement de la compétition oblige les deux équipes à laisser leur destin entre les mains de la fatidique loterie.…
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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