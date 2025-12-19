 Aller au contenu principal
Un tiers des joueuses de football gagnent moins de 5000 dollars par an
information fournie par So Foot 19/12/2025 à 15:46

Un tiers des joueuses de football gagnent moins de 5000 dollars par an

Un tiers des joueuses de football gagnent moins de 5000 dollars par an

Le football féminin progresse, mais la précarité persiste

L’organisation mondiale des joueuses et joueurs, la FIFPRO, lève le voile sur la réalité du football féminin international en 2025 . Dans sa nouvelle enquête, menée entre août et octobre, 407 joueuses issues de plus de 40 nations ont raconté leur quotidien pendant les championnats continentaux (Euro, Copa America et CAN), révélant un tableau contrasté : des progrès sont là, primes plus élevées à l’Euro féminin, réformes dans certaines confédérations, mais les conditions de travail restent inégales et la précarité demeure le lot quotidien de nombreuses professionnelles .…

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
