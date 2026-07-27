Un suspect arrêté dans une affaire de vols à la CAN féminine
Chipeur ne chipera plus. Alors que la CAN féminine a débuté au Maroc, voilà qu’une affaire de vol vient déjà jeter un froid sur la compétition. Selon le site Morocco World News, la police de Casablanca a arrêté un homme soupçonné d’avoir dérobé de l’argent dans les chambres des joueuses d’une sélection engagée à la CAN féminine .
Les joueuses nigérianes avaient dénoncé des vols
Appréhendé par les forces de l’ordre dimanche et placé en détention, le coupable, présumé innocent, serait un employé de l’hôtel en question . Plusieurs plaintes auraient été remontées concernant des vols avant son interpellation.…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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