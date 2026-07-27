Chelsea va-t-il créer un centre aéré ?

La classe biberon. Aussi fou que cela puisse paraître, Chelsea serait sur la piste de Jordan Henderson. Au-delà de la rumeur, et même du transfert, c’est l’occasion pour Opta de nous sortir une stat assez dingue à propos de l’effectif des Blues .

Depuis Thiago Silva en mai 2024, Chelsea n’a fait jouer aucun joueur de 30 ans ! Une série de 123 matchs qui pourrait donc prendre fin si Henderson rejoint les travées de Stamford Bridge.…

JF pour SOFOOT.com