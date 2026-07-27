Un superbe CSC aperçu en D2 vénézuélienne

Euuuh, il y a une commission pour examiner les buts litigieux au Venezuela ? Parce que ce CSC signé Sergio Avellaneda semble tellement gros qu’on se demande s’il n’y a pas une histoire de parieurs derrière .

Contexte : ce dimanche soir, le Real Frontera, club basé à San Cristóbal, dans l’État de Táchira, reçoit Ureña pour le compte de la 19e journée de D2 vénézuélienne. Mal embarqués, les locaux prennent l’eau dès la 11 e minute, avant que le gardien ne panique devant une tentative de pressing et dégage le ballon dans son propre but.…

JD pour SOFOOT.com