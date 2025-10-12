Un superbe coup-franc signé Mathieu Valbuena en D2 grecque
Petit Vélo en a encore sous la pédale !
Malgré la trêve internationale, le (vrai) football continue. En D2 grecque par exemple, où l’on a pu prendre des nouvelles (sportives) de Mathieu Valbuena . A 41 ans, l’ancien milieu de l’Olympique de Marseille n’a toujours pas pris sa retraite. Mieux encore, il continue de régaler face aux buts adverse avec la réserve de l’Olympiakos, club avec lequel il a remporté trois fois le championnat entre 2020 et 2022.…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
