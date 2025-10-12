 Aller au contenu principal
Un superbe coup-franc signé Mathieu Valbuena en D2 grecque
12/10/2025 à 16:59

Un superbe coup-franc signé Mathieu Valbuena en D2 grecque

Un superbe coup-franc signé Mathieu Valbuena en D2 grecque

Petit Vélo en a encore sous la pédale !

Malgré la trêve internationale, le (vrai) football continue. En D2 grecque par exemple, où l’on a pu prendre des nouvelles (sportives) de Mathieu Valbuena . A 41 ans, l’ancien milieu de l’Olympique de Marseille n’a toujours pas pris sa retraite. Mieux encore, il continue de régaler face aux buts adverse avec la réserve de l’Olympiakos, club avec lequel il a remporté trois fois le championnat entre 2020 et 2022.…

JD pour SOFOOT.com

Sport
  • Football: Dembélé présente son Ballon d'Or aux habitants d'Evreux
    Football: Dembélé présente son Ballon d'Or aux habitants d'Evreux
    information fournie par AFP Video 12.10.2025 17:55 

    Ousmane Dembélé présente son Ballon d'Or 2025 à des centaines de personnes réunies devant la Mairie d'Évreux, ville de son club formateur.

  • Berke Özer se fait allumer par la fédération turque
    Berke Özer se fait allumer par la fédération turque
    information fournie par So Foot 12.10.2025 17:47 

    Attention au melon ! Après sa performance XXL face à l’AS Rome, le gardien lillois Berke Özer a été rappelé pour les qualifications pour le Mondial 2026 avec la Turquie, son pays avec lequel il comptait déjà deux capes. Malheureusement pour lui, les retrouvailles ... Lire la suite

  • Zinédine Zidane prêt à reprendre du service en équipe de France
    Zinédine Zidane prêt à reprendre du service en équipe de France
    information fournie par So Foot 12.10.2025 17:15 

    Bonne nouvelle, la rumeur tient toujours. On le sait, Didier Deschamps quittera son poste de sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. Ce qu’on ne sait toujours pas, c’est le nom de celui qui le remplacera . Il y a bien cette rumeur insistante ... Lire la suite

  • Le coup de gueule de Didier Deschamps
    Le coup de gueule de Didier Deschamps
    information fournie par So Foot 12.10.2025 16:33 

    Au risque de se répéter, la France n’a pas offert un superbe spectacle face à l’Azerbaïdjan. Et si la victoire a tout de même été au rendez-vous lors de ce match comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps n’était pas ravi du jeu ... Lire la suite

