JO 2030: Le CIO assure les Alpes françaises de sa grande confiance

Lancement du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 dans les Alpes françaises

par Vincent Daheron

Le Comité international olympique (CIO) a assuré mercredi qu'il avait "un haut niveau de confiance et de satisfaction" au sujet de l'avancée des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 organisés dans les Alpes françaises.

La commission de coordination pour les Jeux de 2030 effectuait depuis lundi sa première visite en France et a observé plusieurs sites de compétition comme la piste de bobsleigh de La Plagne (Savoie) ou les sites nordiques et de biathlon, respectivement à La Clusaz (Haute-Savoie) et au Grand-Bornand (Haute-Savoie).

"Tout au long de cette visite, notre niveau de satisfaction et de confiance n'a fait que grandir", a déclaré Pierre-Olivier Beckers-Vieujant, président de la commission de coordination, en conférence de presse au Grand-Bornand. "Les visites de sites mythiques ont mis en lumière une expertise remarquable."

"Ce moment marque une étape importante qui a permis de mesurer le chemin parcouru", a-t-il ajouté. "Les fondations sont solides, la dynamique est excellente. Je peux vous confirmer que la visite s'achève sur une note très positive avec un haut niveau de confiance et de satisfaction de la part du CIO."

Edgar Grospiron, le président du comité d'organisation des Alpes françaises 2030, a salué "une session de travail très réussie". "On a pu montrer à la commission des sites exceptionnels dans un cadre unique au monde", a-t-il dit.

La commission de coordination a commencé sa visite lundi par Val-d'Isère. La station de ski savoyarde, écartée un temps de la carte de sites lors de la candidature, fait désormais partie du "schéma préférentiel des sites" du comité d'organisation pour accueillir des épreuves de ski alpin.

"C'est un site iconique pour faire vivre aux athlètes et aux spectateurs des épreuves exceptionnelles", a estimé l'ancien champion de ski acrobatique.

Pierre-Olivier Beckers-Vieujant a, de son côté, été "très impressionné par l'expertise locale" de ce site "attractif".

"PAS INQUIETS"

Le président de la commission de coordination a précisé que "la carte des sites ne sera confirmée que le jour où le programme des sports sera confirmé". Celui-ci est à l'agenda de la réunion de la commission exécutive du CIO prévue la semaine prochaine, a-t-il ajouté.

Le CIO ne s'est pas montré préoccupé par le projet de loi de Finances 2026 qui n'a pas été encore adopté et qui contient les garanties financières de l'État pour l'organisation des Jeux.

"C'est un point important mais qui n'empêche nullement le projet d'avancer. S'il y a une importance derrière cette loi de Finances, nous ne sommes pas inquiets du tout à ce stade", a assuré Pierre-Olivier Beckers-Vieujant.

Il également dit "attendre avec impatience" la loi olympique qui doit être examinée à l'Assemblée nationale à partir du 15 décembre. Cette loi doit permettre de faciliter l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques à travers des dérogations temporaires en matière d'urbanisme, de logement, de santé, de travail ou encore de sécurité.

La commission de coordination devrait effectuer une autre visite au cours de l'année 2026, cette fois-ci dans les Alpes du Sud.

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)