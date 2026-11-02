Un sergent de l'armée sud-coréenne décède après avoir été bléssé près de la frontière nord-coréenne

Un sergent-chef de l'armée sud-coréenne est mort lundi de ses blessures survenues au sein d'une unité de première ligne à Cheorwon, près de la frontière nord-coréenne, a dit le ministère de la Défense de Séoul.

Des enquêteurs militaires et civils examinent actuellement la cause exacte et les circonstances de son décès, a précisé le ministère.

Ce décès survient dans un contexte de tensions accrues le long de la frontière, après que trois soldats sud-coréens ont été blessés dans des explosions de mines terrestres au sud de la ligne de démarcation militaire, le 21 septembre.

On ignore pour l'instant si le décès du sergent-chef survenu lundi est lié aux tensions à la frontière.

L'armée sud-coréenne a déclaré que les mines à l'origine des explosions de septembre avaient été posées par la Corée du nord dans le cadre de ses efforts visant à renforcer la frontière depuis 2024, une accusation que Pyongyang refute.

(Rédigé par Kyu-seok Shim ; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)