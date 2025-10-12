Un sélectionneur quitte son poste en pleine trêve internationale
Petit 1-0, grosse conséquence.
Alors que la Serbie s’est inclinée à domicile sur la plus courte des marges contre l’Albanie lors des qualifications à la Coupe du monde 2026, son staff s’est immédiatement amoindri : Dragan Stojkovic, jusque-là entraîneur de l’équipe, a en effet décidé de démissionner .…
