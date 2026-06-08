Un séisme de magnitude 7,8 frappe le sud des Philippines, trois morts

(Actualisé avec communiqué de la police)

Une alerte au tsunami a été émise après qu'un séisme de magnitude 7,8 a frappé lundi l'île de Mindanao, dans le sud Philippines, tuant au moins trois personnes et blessant quatre autres, selon un premier bilan communiqué par la police.

Le Centre américain d'alerte tsunami a émis des avertissements pour les Philippines et l'Indonésie voisine, les habitants de zones côtières étant appelés à se déplacer vers l'intérieur des terres.

Plusieurs secousses de moindre ampleur ont été signalées par la suite.

Les autorités ont indiqué qu'elles évaluaient les dégâts causés par le séisme.

Dans un communiqué, le président philippin Ferdinand Marcos Jr a déclaré que les autorités nationales étaient très actives pour coordonner les efforts de secours. "Mindanao ne sera pas abandonnée", a-t-il dit.

Le Centre allemand de recherche en géosciences (GZF) a déclaré que le séisme de magnitude 7,8 avait frappé à une profondeur de 10 kilomètres. Le GZF avait auparavant évalué le tremblement de terre à une magnitude de 8,2.

(Karen Lema et Mikhail Flores à Manille, Gayatri Suroyo, Ananda Teresia et Fransiska Nangoy à Jakarta, Gnaneshwar Rajan à Bangalore; version française Jean Terzian)