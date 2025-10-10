Un séisme de magnitude 7,4 frappe le sud des Philippines, nouvelle alerte au tsunami

(Actualisé avec alerte au tsunami, détails)

Un puissant séisme s'est produit vendredi matin au large du sud des Philippines, a annoncé l'Institut philippin de volcanologie et de sismologie (Phicolvs), la secousse de magnitude 7,4 ayant entraîné l'émission de plusieurs alertes au tsunami dans la région avant que plusieurs d'entre elles ne soient levées.

Le tremblement de terre, dont l’épicentre se situait au large de la ville de Manay, dans la province de Davao Oriental, a été suivi dans la soirée d’une forte réplique de magnitude 6,9, qui a provoqué une nouvelle alerte au tsunami.

L'agence de sismologie Phivolcs a averti que des vagues supérieures à un mètre pouvaient survenir dans les deux heures suivant la secousse.

Il a été "fortement conseillé aux personnes vivant à proximité des zones côtières du sud des Philippines d'évacuer immédiatement" vers des terres plus élevées ou de se déplacer plus à l'intérieur des terres, a indiqué l'agence dans un avis.

Au moins deux personnes ont été tuées dans la ville de Mati, proche de l’épicentre, a déclaré Karlo Puerto, un responsable de la défense civile. Plusieurs habitations, bâtiments et ponts ont été endommagés, selon les premiers bilans.

Le séisme a été l'un des plus forts de ces dernières années à frapper les Philippines, pays situé sur la "ceinture de feu" du Pacifique et qui connaît plus de 800 tremblements de terre chaque année.

Il y a deux semaines, les Philippines ont connu leur tremblement de terre le plus meurtrier depuis plus d'une décennie, avec 74 personnes tuées sur l'île centrale de Cebu à la suite d'un séisme de magnitude 6,9.

Les entités chargées de surveiller les catastrophes naturelles dans la région contactés par Reuters n'ont fait état d'aucune autre victime, mais un responsable à Manay a déclaré que les premiers rapports faisaient état d'habitations, de bâtiments et de ponts endommagés.

Le système de surveillance des tsunamis des États-Unis a aussi émis une alerte, prévenant que des vagues dangereuses pourraient toucher les côtes situées dans un rayon de 300 km autour de l'épicentre.

Le président philippin Ferdinand Marcos Jr a déclaré que les autorités évaluaient la situation sur le terrain et que des équipes de recherche et de sauvetage seraient déployées dès que les conditions de sécurité le permettraient.

"Nous travaillons sans relâche pour que l'aide parvienne à tous ceux qui en ont besoin", a déclaré Ferdinand Marcos Jr dans un communiqué.

Richie Diuyen, responsable des secours à Manay, près de l'épicentre, a déclaré que le séisme avait duré entre 30 et 40 secondes et que les premiers dégâts concernaient plusieurs maisons, la façade d'une église, des routes fissurées et des ponts impraticables.

"Nous ne pouvions pas rester debout tout à l'heure. J'ai 46 ans aujourd'hui, et c'est le tremblement de terre le plus violent que j'ai jamais ressenti", a déclaré Richie Diuyen, contactée par téléphone.

"Les dégâts sont assez importants", a-t-elle ajouté.

Le Phicolvs a révisé à la baisse son estimation de la magnitude du séisme de 7,6 à 7,4 et a évalué la profondeur à 23 km.

L'Indonésie, qui avait émis une alerte au tsunami pour les régions de Sulawesi du Nord et de Papouasie, l'a par la suite levée.

(Rédigé par Mikhail Flores à Manille et Ananya Palyekar et Mrinmay Dey à Bangalore, avec Ananda Teresia et Gayatri Suroyo in Jakarta, rédigé par Martin Petty; version française Augustin Turpin et Noémie Naudin, édité par Kate Entringer)