 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un retourné magnifique permet à Tottenham d'arracher le nul
information fournie par So Foot 02/12/2025 à 23:18

Un retourné magnifique permet à Tottenham d'arracher le nul

Un retourné magnifique permet à Tottenham d'arracher le nul

Newcastle 2-2 Tottenham

Buts : Guimarães (71 e ) et Gordon (86 e ) pour les Magpies // Romero (78 e et 90 e +5) pour les Spurs

Il n’y a pas que Micky Van de Ven dans la vie……

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank