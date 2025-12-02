Un retourné magnifique permet à Tottenham d'arracher le nul

Newcastle 2-2 Tottenham

Buts : Guimarães (71 e ) et Gordon (86 e ) pour les Magpies // Romero (78 e et 90 e +5) pour les Spurs

Il n’y a pas que Micky Van de Ven dans la vie……

UL pour SOFOOT.com