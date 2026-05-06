Un responsable du Vatican juge "étranges" les critiques de Trump contre le pape

Un des principaux dignitaires du Vatican, le cardinal Pietro Parolin, a qualifié mercredi d'"étranges" les critiques du président américain Donald Trump à l'encontre Léon XIV au sujet de la guerre en Iran, à la veille d'une audience accordée par le pape au chef de la diplomatie américaine Marco Rubio.

A la question de savoir ce qu'il pensait des attaques virulentes de Donald Trump contre Léon XIV, le secrétaire d'État du Vatican, a répondu : "Cela me semble pour le moins un peu étrange".

"Je ne voudrais pas me livrer à des jugements ou à des commentaires personnels à ce sujet", a-t-il ajouté.

Donald Trump a multiplié ces dernières semaines les attaques publiques sans précédent contre le pape, suscitant une vive réaction de la part de responsables chrétiens de tous bords politiques.

L'ambassadeur des États-Unis auprès du Saint-Siège a déclaré mardi aux journalistes que la conversation entre Léon XIV, premier pape américain de l'Histoire, et Marco Rubio, serait probablement "franche".

Il s'agira de la première rencontre officielle entre le pape et un membre de l'administration Trump depuis près d'un an.

Le cardinal Parolin a précisé que Washington avait sollicité cette audience.

(Reportage de Joshua McElwee, version française Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)