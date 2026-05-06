Un responsable de la police de Gaza tué par une frappe aérienne israélienne

Un responsable de la police dirigée par le Hamas dans la bande de Gaza a été tué par une frappe aérienne israélienne, ont déclaré mercredi des responsables des services de santé et des sources au sein du mouvement islamiste palestinien.

Selon les services de santé, le colonel Nassim al Kalazani a été tué au volant de sa voiture alors qu'il circulait près de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza. La frappe aérienne a fait au moins 17 blessés, ont-ils ajouté.

Nassim al Kalazani dirigeait la brigade antidrogue à Khan Younès, ont dit des sources du Hamas.

Israël, qui vise régulièrement la police gazaouie depuis l'accord de cessez-le-feu dans l'enclave pour tenter d'empêcher le Hamas de rasseoir son autorité, n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat.

Au moins 830 Palestiniens ont été tués à Gaza depuis l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu en octobre dernier, selon les services de santé. Israël dit de son côté que quatre soldats ont été tués au cours de la même période.

(Nidal al-Mughrabi au Caire, version française Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)