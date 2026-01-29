Un renfort en attaque pour Angers

Le point Goduine. À quelques jours de la clôture du mercato, les clubs de Ligue 1 sont à la recherche de bons coups, comme Angers avec Branco van den Boomen. Pour étoffer son attaque et suppléer le jeune Sidiki Chérif, le SCO a cette fois récupéré ce jeudi l’attaquant du RC Lens Goduine Koyalipou , dans le cadre d’un prêt. L’annonce officielle du club angevin ne précise pas si une option d’achat est incluse dans cette transaction.

Angers SCO se réjouit d'annoncer l'arrivée de Goduine Koyalipou ✍️ L'attaquant centrafricain est prêté par le @RCLens jusqu'à la fin de la saison. Bienvenue Goduine 🖤🤍…

TJ pour SOFOOT.com