Le vibrant hommage rendu devant le stade PAOK aux sept supporters décédés sur la route de Lyon

Le vibrant hommage rendu devant le stade PAOK aux sept supporters décédés sur la route de Lyon

Des images très émouvantes. Ils devaient être 2 800 supporters présents dans les travées du Groupama Stadium pour affronter l’OL en C3, ils sont finalement plusieurs milliers à se recueillir devant leur stade. Ce jeudi soir, les supporters du PAOK se sont massés devant le Toumba Stadium pour rendre hommage aux sept fans décédés mardi dans un accident de voiture en Roumanie, alors qu’ils prenaient la route pour rejoindre Lyon.

A final farewell to the seven PAOK fans who died in a car accident in Romania. The bodies were brought in front of the PAOK stadium, where a large number of fans gathered and paid their last respects. 🖤🤍💔 pic.twitter.com/DZaxv4QBsQ…

TJ pour SOFOOT.com