Un record à 2.100 milliards de dollars : les investissements pour les énergies bas carbone atteignent un nouveau sommet en 2024

Le transport électrifié et les infrastructures de recharge sont les deux plus gros moteurs de cette croissance, selon le cabinet BloombergNEF.

( AFP / INA FASSBENDER )

Les investissements dans la transition vers les énergies bas carbone ont atteint un montant record, révèle le rapport 2024 du cabinet BloombergNEF publié jeudi 30 janvier, selon qui "il reste encore beaucoup à faire" pour atteindre les objectifs climatiques globaux.

L'an dernier, "les investissements dans la transition énergétique à l’échelle mondiale ont augmenté de 11% pour atteindre un record de 2.100 milliards de dollars", y observe Bloomberg New Energy Finance.

La croissance a été tirée par les transports électrifiés, les énergies renouvelables et les réseaux électriques, qui ont tous atteint de nouveaux sommets l’année dernière, ainsi que par les investissements dans le stockage de l’énergie", détaille ce rapport annuel.

"Si l’investissement global dans les technologies de transition énergétique a établi un nouveau record, le rythme de croissance a été plus lent que les trois années précédentes, lorsque les investissements avaient bondi de 24 à 29% par an", tient à souligner BloombergNEF.

Des progrès malgré les taux et l'incertitude politique

Le "moteur" de ces investissements demeure le transport électrifié - par exemple des voitures ou des deux-roues électriques mais aussi les infrastructures de recharge - qui a réuni 757 milliards de dollars l'an dernier.

Les investissements dans les énergies renouvelables atteignent 728 milliards de dollars, et comprennent aussi bien les investissements dans l'éolien (sur terre et en mer) que le solaire, les biocarburants, la biomasse, la géothermie ou encore les petites centrales hydroélectriques.

Pour leur part, les investissements dans les réseaux électriques ont totalisé 390 milliards de dollars.

A elle seule, la Chine a représenté 818 milliards de dollars d'investissements, soit 20% de plus qu'en 2023. "L'investissement total de la Chine l'an dernier a été supérieur à l'investissement combiné des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de l'Union européenne", est-il souligné. Ce rapport "montre à quel point la transition énergétique a progressé ces dernières années, malgré l'incertitude politique et les taux d'intérêt élevés", met en avant Albert Cheung, directeur général adjoint de BloombergNEF.

Il juge cependant qu'"il reste encore beaucoup à faire, en particulier dans des domaines émergents tels que la décarbonisation industrielle, l'hydrogène et la capture du carbone, afin d'atteindre les objectifs mondiaux de consommation nette zéro".

Au total, le rapport estime que "les investissements mondiaux dans la transition énergétique devraient s'élever en moyenne à 5.600 milliards d'euros chaque année entre 2025 et 2030 afin de se mettre sur la voie du zéro net mondial d'ici à 2050, conformément à l'Accord de Paris". Sur ce point, "la Chine est la plus proche de la voie à suivre, suivie par l'Allemagne et le Royaume-Uni", indique BloombergNEF.