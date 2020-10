Un rapport étrille la gestion du Covid par le gouvernement

Alors que la France affronte une seconde vague de contaminations massives au Covid-19 et que le président doit s'exprimer ce soir à la télévision pour détailler sa stratégie, les cinq membres de la mission indépendante chargée le 25 juin par Emmanuel Macron d'analyser la façon dont l'exécutif français a fait face à la première vague ont discrètement remis, mardi, leur rapport d'étape. Un rapport au goût amer pour le gouvernement : si ses auteurs saluent « la forte mobilisation et la réactivité des acteurs du système de santé français, des citoyens et des administrations » face à une crise d'une ampleur inédite, il pointe également de nombreuses failles structurelles, et des erreurs stratégiques qui ont handicapé - et handicapent toujours ! - les réponses apportées.

Les experts le soulignent d'emblée : sur le plan sanitaire, la France a résisté. L'excès de mortalité calculé par les auteurs place la France dans une position « intermédiaire » par rapport à ses voisins : la première vague a beaucoup plus tué en France qu'en Suisse ou en Allemagne, mais moins qu'en Suède, en Espagne ou en Italie. Le nombre de jours passés au-dessus du seuil de 1 décès de patient atteint du Covid par million d'habitants renseigne, lui, sur la capacité des autorités à agir pour stopper la première vague : ce seuil a été dépassé pendant 68 jours en France (en position, toujours, « intermédiaire »), quand il s'est

