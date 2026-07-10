Un rapport de la Fed fait état d'une « accélération » de l'inflation due aux droits de douane, à la guerre avec l'Iran et au développement de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tirées du rapport, des informations contextuelles sur l'économie et le mandat de Warsh aux paragraphes 4, 6-7, 9, 11-14)

* L'inflation mesurée par l'indice PCE en mai était environ le double de l'objectif de 2 % fixé par la Fed, selon le rapport sur la politique monétaire

* Le rapport indique que le taux de chômage est resté faible, à 4,2 %, en juin

* Kevin Warsh doit témoigner devant des commissions du Congrès la semaine prochaine

par Howard Schneider et Ann Saphir

L'inflation aux États-Unis « s'est encore accentuée ce printemps », l'impact croissant des droits de douane, la hausse des coûts énergétiques liée à la guerre et l'essor fulgurant du développement del'intelligence artificielle ayant renforcé les pressions sur les prix qui s'étaient installées l'année dernière, a déclaré vendredi la Réserve fédérale dans un rapport sur la politique monétaire adressé au Congrès. « L’inflation a augmenté cette année et reste élevée par rapport à l’objectif à long terme de 2 % fixé par le Comité fédéral de l’open market », les données les plus récentes indiquant que l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles , privilégié par la banque centrale américaine, s’établissait à environ le double de ce taux en mai, précise le rapport. En revanche, « le marché du travail s’est stabilisé, l’offre et la demande étant globalement en équilibre », et le taux de chômage de 4,2 % enregistré en juin reste « faible », précise le rapport de la Fed, tout en soulignant que l’évolution démographique et les tendances en matière d’embauche contribuent à maintenir cette situation. Les offres d’emploi sont restées « stables », note le rapport, les licenciements ont été tout aussi « modérés », et la population active elle-même — c’est-à-dire le vivier de personnes disponibles pour travailler et contribuer à la production économique — a stagné.

« Un ralentissement marqué de l’immigration et une baisse continue du taux d’activité due au vieillissement de la population ont entraîné un ralentissement de la croissance de l’offre de main-d’œuvre », indique le document.

Dans l’ensemble, cependant, le rapport a conclu que le potentiel de l’économie « progressait à un rythme soutenu, la croissance historiquement modérée de la population active ayant été compensée par une forte croissance de la productivité du travail ». La croissance économique globale a été « modérée » au cours des premiers mois de2026, le produit intérieur brut progressant à un rythme annuel de 2,1 %, soutenu par un essor des investissements dans l’intelligence artificielle mais freiné par un marché immobilier « stagnant » et une hausse seulement modeste de la consommation des ménages. Ce rapport au Congrès est le premier publié sous la présidence de Kevin Warsh , nouveau président de la Fed, qui doit comparaître devant les commissions de la Chambre des représentants et du Sénat américains mardi et mercredi prochains , respectivement, dans le cadre des examens de la politique monétaire par le Congrès, qui ont lieu deux fois par an. L’audition habituelle du printemps a été reportée en raison de la controverse entre l’ancien président de la Fed, Jerome Powell, et le président Donald Trump, Kevin Warsh ayant pris la relève fin mai après la fin du mandat de Jerome Powell à la tête de la banque centrale. La Fed maintient ses taux d’intérêt inchangés depuis décembre, mais les craintes liées à l’inflation, notamment depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l’Iran fin février, ont conduit les investisseurs à anticiper des hausses de taux dans le courant de l’année. Bien que Kevin Warsh n’aime pas s’exprimer sur les résultats attendus de la politique monétaire, ses collègues, lors de la réunion des 16 et 17 juin, ont publié des projections montrant un partage égal entre ceux qui anticipent des hausses de taux cette année et ceux qui s’attendent à ce que le taux directeur reste inchangé ou baisse.

LE RAPPORT MENTIONNE LA MASSE MONÉTAIRE La mention de l’IA comme facteur d’inflation, du moins à court terme, est notable. Kevin Warsh considérait jusqu’à présent cette technologie comme un facteur de baisse de l’inflation, compte tenu de son impact probable sur la productivité, mais il a récemment reconnu que le moment où ces gains de productivité et du côté de l’offre se concrétiseraient restait incertain, alors que la demande en électricité, en puces spécialisées et en autres matériaux nécessaires au développement de cette technologie se poursuit. Le rapport a mis en avant d’autres thèmes sur lesquels Kevin Warsh a insisté, notamment la première mention du volume de la masse monétaire depuis 2016. Au cours des dernières décennies, la croissance de la masse monétaire a été minimisée en tant que facteur d’inflation, mais l’expérience de la pandémie de COVID-19 — durant laquelle les importants transferts publics vers les ménages ont stimulé la demande à un moment où l’offre mondiale était limitée — a conduit à une remise en question de cette vision.Lors de son audition de confirmation au Sénat en avril, Kevin Warsh a déclaré qu’il estimait que l’inflation « survient lorsque le gouvernement imprime trop de monnaie… et dépense trop ». Dans une section consacrée à « M2 » — un indicateur de la masse monétaire en circulation composée d’ espèces et de dépôts assimilables à des espèces,y compris les fonds monétaires de détail —, le rapport a noté que la croissance annuelle était revenue à des niveaux « généralement observés dans les années 2010 ». Il indique que « l’augmentation considérable des avoirs du public en soldes monétaires réels, survenue pendant la pandémie, s’est en grande partie résorbée » — ce qui pourrait laisser penser que l’inflation restera modérée. Tout au long des années 2010, la Fed a été confrontée à une inflation qui restait systématiquement inférieure à son objectif. Dans une section consacrée aux règles de politique monétaire, que Kevin Warsh a qualifiées d’« ambitieuses », le rapport a noté qu’un éventail de recommandations politiques indiquait actuellement la nécessité de hausses de taux — mais a ensuite mis en garde contre le fait de prendre ces conseils trop au pied de la lettre.

« Les recommandations présentées ici ne tiennent pas compte du fait que l’économie aurait évolué différemment si le taux directeur avait suivi l’une des trajectoires prescrites par les règles; par conséquent, ces recommandations doivent être interprétées avec prudence », précise le rapport.