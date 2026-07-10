Canada : le taux de chômage poursuit sa baisse en juin, à 6,5%

Le taux de chômage au Canada a enregistré une nouvelle baisse en juin à 6,5%, porté par l'emploi des jeunes en pleine Coupe du monde de football, mais l'industrie continue à pâtir des incertitudes liées aux tensions commerciales avec les Etats-Unis.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE RAEDLE )

Selon des données publiées vendredi par l'institut canadien des statistiques, 18.000 emplois ont été créés en juin, un chiffre supérieur au consensus des analystes (10.000) mais inférieur à la hausse inattendue des embauches du mois de mai (88.000).

Le taux de chômage a lui reculé à 6,5%, après 6,6% en mai et 6,9% en avril.

L'emploi a particulièrement progressé chez les jeunes de 15 à 24 ans et dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, un phénomène lié, selon plusieurs analystes, aux emplois temporaires créés pour le Mondial de football dont le Canada est coorganisateur avec les Etats-Unis et le Mexique.

Le secteur industriel a cependant souffert le mois dernier. Il a perdu au total 61.000 emplois depuis janvier 2025. Ce secteur est impacté par la guerre commerciale lancée par les Etats-Unis, qui a pénalisé des secteurs cruciaux comme l'automobile, l'acier et l'aluminium.

"L'industrie, où les pertes d’emplois s'accumulent, reste l’exemple emblématique de l'incertitude planant sur l’économie canadienne", qui "continue d'être en dessous de ses capacités, avec des risques concentrés au niveau des secteurs exposés au commerce international", a indiqué dans une note Maria Solovieva, économiste au sein de la banque TD.

Le gouvernement américain a annoncé le 1er juillet qu'il ne renouvellerait pas l'accord de libre-échange entre le Canada, les Etats-Unis et le Mexique (ACEUM).

Les trois pays pouvaient renouveler pour 16 ans cet accord, signé durant le premier mandat de Donald Trump et entré en vigueur en 2020 pour remplacer l'accord de libre-échange nord-américain (ALENA).

Il pourra désormais être prolongé d'année en année, pour dix ans, avant de devenir caduc, ce qui renforce l'incertitude.

Dans ce contexte, les analystes s'attendent à ce que la Banque du Canada maintienne son principal taux directeur inchangé à 2,25% la semaine prochaine, alors que le pays est entré en récession technique au premier trimestre.