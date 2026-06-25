Un puissant séisme frappe le Venezuela, une alerte tsunami déclenchée

Un puissant séisme a frappé le Venezuela mercredi après-midi, près de Caracas, la capitale, alors que des habitants de la Colombie voisine ont également dit avoir ressenti la secousse.

L'épicentre du tremblement de terre, d'une magnitude de 7,1 et qui s'est produit dans la région de Montalban, est situé à 13 kilomètres de profondeur, selon l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis (USGS).

Les habitants de Caracas ont rapidement évacué les immeubles durant le tremblement de terre, et un témoin a dit que des fissures étaient apparues sur l'un des murs de son appartement et que l'entrée avait été détruite.

Le système de surveillance des tsunamis des Etats-Unis a diffusé une alerte tsunami pour Porto Rico et les Îles Vierges américaines et britanniques. Les îles situées au large du Venezuela - Aruba, Curaçao et Bonaire - pourrait être frappées par des vagues dangereuses.

(Reuters; version française Camille Raynaud)