Procès Paty: le ministre de l'Education saisit le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris

Le ministre de l'Education Edouard Geffray à Paris le 30 avril 2026 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le ministre de l'Education Edouard Geffray a annoncé vendredi sur RMC saisir le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris pour examiner si l'avocat du prédicateur Abdelhakim Sefrioui, Me Francis Vuillemin, a failli à la déontologie en "salissant" la mémoire de Samuel Paty.

Ce dernier aurait déclaré en public que le professeur Paty, décapité par un jihadiste tchétchène âgé de 18 ans le 18 octobre 2020, près du collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) où il enseignait, "procédait à la discrimination des élèves musulmans", selon des propos rapportés sur RMC.

"Dans le Code de déontologie des avocats, il y a ce qu'on appelle un devoir de délicatesse et de courtoisie, de mémoire, de modération, à l'extérieur du prétoire", a rappelé Edouard Geffray.

Les propos de l'avocat ont "heurté beaucoup de collègues de la communauté éducative parce qu'il a clairement sali la mémoire de Samuel Paty", a poursuivi le ministre.

"J'ai souhaité saisir le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris de la question déontologique, puisque vous savez que les avocats sont une profession réglementée, donc c'est à eux d'examiner la question", a-t-il expliqué.

Edouard Geffray a rappelé que le film "L'Abandon" sur les dix jours précédant l'assassinat de Samuel Paty , était "d'intérêt public pour les Français" mais qu'il ne fallait pas "obliger les professeurs à le voir, ni les élèves".

"C'est à chaque professeur de voir s'il le souhaite. En revanche, on mettra à disposition des professeurs qui le souhaiteraient un dossier pédagogique pour les aider, tout simplement, à entrer dans ce film avec leurs élèves", a-t-il indiqué.