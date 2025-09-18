Un portrait retrouvé de Dora Maar, signé Picasso, dévoilé à Paris, annonce Drouot

Des employés de l'Hôtel Drouot dévoilent un tableau de Pablo Picasso intitulé "Buste de femme au chapeau à fleurs" représentant Dora Maar, le 18 septembre 2025 à l'Hôtel Drouot à Paris avant la mise aux enchères de l'oeuvre le 24 octobre 2025 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Un tableau "exceptionnel" de Pablo Picasso, portrait de sa compagne Dora Maar, peint en 1943 et conservé par la famille de son premier propriétaire depuis 1944, a été dévoilé jeudi à l'Hôtel Drouot à Paris, où il sera mis aux enchères le 24 octobre, a constaté l'AFP.

Intitulé "Buste de femme au chapeau à fleurs", ce tableau très coloré peint à l'huile et d'une taille de 80 x 60 centimètres, est "estimé autour de huit millions d'euros, un prix de réserve qui peut s'envoler", selon Christophe Lucien, commissaire-priseur chargé de la vente. Il a été peint par Picasso le 11 juillet 1943 et acquis en août 1944 par le grand-père des actuels ayants droit, un grand collectionneur français.

Ces derniers souhaitent le vendre dans le cadre d'une succession, a-t-il précisé.

"Inconnu du public et jamais exposé, hormis dans l'atelier du maître espagnol à Paris pendant l'Occupation", ce tableau est "assez exceptionnel et marque un jalon dans l'histoire de l'art et dans celle de Picasso", a précisé Agnès Sevestre-Barbé, spécialiste de Picasso présente lors du dévoilement de l'œuvre.

D'inspiration "à la fois naturaliste et cubiste", il montre Dora Maar en proie à la tristesse mais au visage harmonieux, portant un chapeau à fleurs, coloré, au moment où Picasso la délaisse pour une plus jeune femme, Françoise Gilot.

Authentifié par l'administration Picasso, ce portrait n'était connu des spécialistes et passionnés de Picasso qu'en noir et blanc et à travers le catalogue raisonné de ses œuvres (inventaire officiel) le mentionnant, selon Drouot.

Des photos de Brassaï, ami de Picasso, prises dans l'atelier du peintre attestent également de la présence du tableau.

Ces photos ont été présentées lors du dévoilement de l'œuvre jeudi par la maison de vente aux enchères.