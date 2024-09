Un peu plus de 250.000 passes rails ont été écoulés cet été en France

( AFP / LOIC VENANCE )

Le passe rail, dispositif permettant aux jeunes de 16 à 27 ans de voyager en train en illimité en juillet et août moyennant un abonnement mensuel, s'est écoulé à 253.376 exemplaires, a indiqué lundi le ministère des Transports.

Au total, près de 2,4 millions de billets à zéro euro ont été fournis, a-t-il précisé. Le passe rail, lancé début juin, a donc permis à un peu plus de 250.000 jeunes de voyager en illimité via les trains régionaux (TER) ou Intercités, en échange d'un abonnement à 49 euros par mois.

Les TGV - y compris les Ouigo -, trains les plus onéreux et les plus demandés, étaient exclus du dispositif présenté par le gouvernement début juin.

"Derrière les chiffres encourageants de cette première expérimentation du passe rail, je pense à tous les jeunes qui ont pu voyager cet été, rejoindre leurs familles et leurs amis et découvrir nos territoires", a salué dans une déclaration envoyée à l'AFP le ministre délégué aux Transports Patrice Vergriete.

"C'est aussi l'occasion pour moi de rappeler qu'il ne faut pas oublier notre jeunesse dans les priorités de nos politiques de transport", a-t-il complété.

La mesure, qui a coûté 15 millions d'euros, a été financée à 80% par l'Etat et à 20% par les régions, autorités organisatrices des TER. Plusieurs d'entre elles avaient d'ailleurs été réticentes à parrainer l'initiative avant de s'y rallier. L'Ile-de-France, où le passe Navigo coûte 86,40 euros par mois, est restée en dehors.

Le gouvernement avait tablé sur la vente de 700.000 passes rail au moment du lancement, très largement au-dessus du nombre finalement écoulé.

Mais d'après le ministère des Transports, ce chiffre de 700.000 n'était qu'un "potentiel maximum de clients susceptibles de souscrire au passe rail" et non un objectif.

L'offre a toutefois connu un plus grand succès que les dernières initiatives similaires puisqu'un passe rail réservé aux jeunes à 29 euros par mois avait déjà été commercialisé en 2020 et 2021. Il ne concernait que les TER et il s'en était écoulé 70.000 la première année puis 84.000 la seconde.

Le passe rail lancé cette année avait été annoncé par Emmanuel Macron en septembre l'an dernier, avec comme modèle un abonnement développé en Allemagne s'adressant à tous les âges, disponible toute l'année, pas simplement l'été.

En France, aucune décision n'a encore été prise quant à la reconduction de l'offre passe rail l'été prochain ou si elle sera élargie au-delà de la classe d'âge de 16-27 ans.