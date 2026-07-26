Un pétrolier a explosé en touchant une mine dans le détroit d'Ormuz - Tasnim

Un navire pétrolier a explosé dans le détroit d'Ormuz après avoir heurté une mine, rapporte dimanche l'agence de presse iranienne Tasnim.

Le navire avait quitté la trajectoire désignée par l'Iran pour traverser le bras de mer, a ajouté l'agence semi-officielle.

(Eman Abouhassira; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)