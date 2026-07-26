Un pétrolier a explosé en touchant une mine dans le détroit d'Ormuz - Tasnim

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information fournie par AFP Video•26.07.2026•19:27•
"Leur haine n'a pas gagné. Cette haine a tué, mais la mémoire du père Jacques Hamel n'en est que plus puissante": dix ans après son assassinat par deux jihadistes, la France rend hommage au père Hamel, à Saint-Etienne-du-Rouvray, près de Rouen, en présence du Premier ...
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