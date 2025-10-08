Un père recherché pour l'enlèvement présumé de sa fillette de trois ans

Un homme d'origine mongole soupçonné d'avoir enlevé sa fillette de trois ans dans l'Orne est activement recherché mercredi ( AFP / Fred TANNEAU )

Un homme d'origine mongole soupçonné d'avoir enlevé sa fillette de trois ans dans l'Orne est activement recherché mercredi, malgré la levée d'une procédure d'alerte enlèvement seulement quelques heures après son déclenchement dans la nuit.

Le parquet d'Alençon a communiqué avec parcimonie sur ce dossier rempli de zones d'ombres.

Les faits remontent à lundi soir.

Une fillette, prénommée Khuslen, est enlevée vers 21h40 selon l'alerte qui sera diffusée plus de 24 heures après. Son père, un homme de 36 ans soupçonné d'être le ravisseur, aurait pris la fuite dans un véhicule blanc Peugeot 308.

La voiture a été retrouvée près d'Alençon, a annoncé mercredi matin la vice-procureure, Élodie Casanovas. "L'enquête se poursuit pour retrouver Khuslen et son ravisseur", a-t-elle précisé.

Selon Ouest France, le suspect avait déjà été condamné pour violences conjugales en 2024. L'homme était séparé de la mère de leur fille dont il avait perdu l'autorité parentale, et il serait venu à son domicile d'Alençon lundi soir en prétextant vouloir récupérer des affaires, selon le quotidien.

Il serait donc reparti avec Khuslen.

- Appel à témoins -

La fillette a "la peau mate", des "yeux et cheveux noirs" et une "mèche sur le front". Elle portait "un ensemble gris, une tétine et un doudou Mickey" au moment des faits, a expliqué le parquet.

Le père, Enkhbold Enkhtaivan, mesure 1,69 m. Il a "l'allure mince", des "cheveux bruns" et des "yeux noirs", a précisé Mme Casanovas. Il est reconnaissable à "une grosse tache rouge dans le cou" et "un tatouage de la poitrine jusqu'à l'omoplate avec des motifs tribaux". Il portait un pull vert et des baskets.

Le parquet appelle d'éventuels témoins à contacter les services de police ou de gendarmerie pour communiquer tout élément qui pourrait être utile à l'enquête.

La procédure d'alerte enlèvement avait été déclenchée mardi soir, avant d'être levée mercredi matin "sans parvenir à la découverte de Khuslen", a souligné Mme Casanovas. Mais la vice-procureure n'a pas expliqué dans l'immédiat le motif de l'arrêt de la procédure.

Le 25 septembre, le dispositif alerte enlèvement avait déjà été déclenché dans l'Orne, avec succès, après la disparition d'une enfant de douze ans enlevée par un ami de son père à Dompierre.

Le suspect et la mineure, saine et sauve, avaient été retrouvés quelques heures plus tard en Loire-Atlantique, grâce à un signalement. L'homme âgé de 34 ans et sous tutelle avait été mis en examen pour enlèvement, séquestration, viol et agression sexuelle aggravés, puis placé en détention provisoire.

Adopté en France en février 2006, "alerte-enlèvement" est un dispositif d'alerte massive et immédiate déployé pour aider à la recherche d'un enfant présumé enlevé. Il est largement inspiré du plan "Amber Alert", créé au Texas en 1996, après l'enlèvement et l'assassinat de la petite Amber Hagerman.

Il a été déclenché en France à plus d'une trentaine de reprises depuis sa création.