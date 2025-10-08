Plastique: la production européenne toujours en perte de vitesse face à la concurrence

De la matière plastique prête à être recyclée. (illustration) ( AFP / ALAIN JOCARD )

La production européenne de plastique est "au bord du gouffre" et son poids dans un marché mondial en hausse constante continue de s'éroder, a assuré mercredi l'organisation professionnelle Plastics Europe, en appelant à l'aide les autorités politiques européennes et nationales.

L'Europe a produit plus de matières plastiques en 2024 qu'en 2023, 54,6 millions de tonnes (+0,4%). Mais l'année précédente avait été marquée par une forte baisse et sur le long terme le déclin est notable (62,3 millions de tonnes produits en 2018), selon le bilan annuel rendu public mercredi par Plastics Europe.

"Cela ne traduit pas une baisse de la consommation, mais un déséquilibre de la balance commerciale", explique à l'AFP Jean-Yves Daclin, directeur général de Plastics Europe France. "L'Europe produit moins et importe davantage de l'étranger".

L'organisation, qui regroupe une centaine d'entreprises et plus de 90% de la production européenne, entend par Europe les 27 pays membres de l'Union européenne, le Royaume Uni, la Norvège et la Suisse.

Le secteur qui a réalisé près de 400 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024, reste exportateur net en valeur. Mais les volumes importés sont ces dernières années supérieurs à ceux exportés.

L'organisation impute la perte de vitesse européenne à une mauvaise compétitivité, due notamment au coût de l'électricité et du gaz. Sont aussi évoqués "réglementation environnementale plus exigeante qu'ailleurs", coûts salariaux "élevés" et prix tirés à la baisse par la concurrence internationale.

Estimant qu'environ 35.000 des 1,5 million de salariés du secteur ont perdu leur emploi entre 2022 et 2024 en Europe, l'organisation "demande des politiques européennes et nationales d'urgence", notamment sur le coût de l'énergie et sur l'"application aux frontières du droit de l'Union".

La production mondiale continue quant à elle de croître, atteignant 430,9 millions de tonnes de plastique vierge (+4%). Sur ce total, le plastique dit "circulaire" (recyclé mécaniquement, fabriqué à partir de biomasse, recyclé chimiquement ou issu de la capture du carbone), a atteint pour la première fois 10% de la production en 2024.

Un total "encore modeste", reconnait M. Daclin, et principalement imputable à la Chine. Plus de la moitié des matières plastiques issues du recyclage, mécanique et chimique, viennent de Chine (30,3%) et du reste de l'Asie (24,6%). L'Europe pèse 19% de cette activité.

La Chine et l'Asie dominent également la production plastique dans son ensemble: 57,2% des matières plastiques fabriquées dans le monde en proviennent, dont 34,5% pour la seule Chine.