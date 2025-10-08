 Aller au contenu principal
Lecornu n'a donné "aucune assurance sur la réalité de la suspension" de la réforme des retraites, déplore Faure
information fournie par AFP 08/10/2025 à 12:13

Le patron du PS Olivier Faure, allant à Matignon le 8 octobre 2025, avec à sa droite Johanna Rolland, la maire socialiste de Nantes, et à sa gauche Patrick Kanner, chef de file des sénateurs socialistes. ( AFP / Bertrand GUAY )

Le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu n'a donné "aucune assurance sur la réalité de la suspension" de la réforme des retraites, évoquée par l'ancienne Première ministre Elisabeth Borne, a déploré mercredi le patron du PS Olivier Faure, à la sortie de Matignon.

"Au moment où nous parlons, nous n'avons aucune assurance sur la réalité de cette suspension. Elle a été évoquée par la seule ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, auteure aussi de cette réforme. Mais personne à ce stade, ne garantit le fait que ce sera le cas", a expliqué Olivier Faure à la presse après l'entretien entre Sébastien Lecornu et les socialistes.

"Cette histoire peut être un leurre complet", a-t-il mis en garde.

"Nous avons aussi demandé à ce que ça ne soit pas simplement un gel de l'âge légal, mais aussi de l'accélération sur la durée de cotisation", a ajouté le premier secrétaire du Parti socialiste.

Il faisait référence au deuxième grand paramètre de la réforme Borne, à savoir la durée de cotisation nécessaire pour bénéficier d'une retraite à taux plein, sans décote.

La réforme Borne accélérait en effet l'application de la réforme "Touraine" de 2014, qui a prévu de passer de 42 à 43 années de cotisation nécessaires pour pouvoir partir à la retraite à taux plein.

Après son entretien avec les socialistes, Sébastien Lecornu devait recevoir les communistes et les Ecologistes pour continuer ses consultations avec les partis, en vue de sortir la France de la crise.

Crise de gouvernement
Réforme des retraites
3 commentaires

  • 12:41

    Si seulement cette bande de politicards qui ne songent qu'à leur carrière personnelle pouvait disparaître du paysage politique cela ferait le plus grand bien au pays.

